Os militares apreenderam 20 cápsulas de cocaínaLetycia Rocha (RC24h)

Publicado 25/03/2022 14:15

Um homem, identificado como F.L.F., foi preso com uma carga de drogas nesta quinta-feira (24) no bairro Praia do Siqueira, em Cabo Frio, na Região dos Lagos.

Agentes do Grupamento de Ações Táticas (GAT) receberam uma denúncia de que um indivíduo moreno, sem camisa e de bermuda jeans, estariam vendendo entorpecentes na praça do bairro. Na região, a Polícia Militar realizou um cerco, onde dois elementos tentaram fugir, mas foram capturados.

Com o acusado, os militares apreenderam 20 cápsulas de cocaína. Ele confessou estar na prática ilícita por dívidas com o Tio Zé, ‘gerente’ do tráfico local e mostrou onde o restante do material, 260 cápsulas da droga, estava escondido, embaixo de um carro estacionado.

O criminoso foi encaminhado para a Delegacia de Atendimento à Mulher (DEAM), Central de Flagrantes do dia, onde permaneceu preso. O outro envolvido foi liberado.