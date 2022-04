Secretaria de Educação de Cabo Frio suspende de atendimentos por conta da chuva - Luiz Felipe Rodrigues (RC24h)

Publicado 01/04/2022 14:46

As fortes chuvas que atingiram a Região dos Lagos na madrugada desta sexta-feira (1º) impactaram até mesmo alguns serviços da administração pública.



Em nota, a Prefeitura de Cabo Frio informou que os atendimentos no setor pedagógico e no departamento pessoal da secretaria de Educação foram suspensos, devido aos transtornos causados pela chuva.



De acordo com a Comunicação, não houve alagamento, mas, em algumas salas, entrou água. Para organizar o setor, o atendimento foi suspenso.



Cabo Frio teve registro de alagamento em diversos pontos, como no entorno da Rodoviária, na Praia do Forte, Jardim Caiçara, Jardim Esperança, Parque Burle, entre outros.

Na cidade vizinha, Arraial do Cabo, as aulas foram canceladas em toda a rede municipal de ensino.



Moradores do Cabo tiveram casas alagadas pelas enchentes que se formaram em diversos pontos da cidade, principalmente na Prainha e Sítio.



O Parque Público Prefeito Hermes Barcellos ficou inundado mais uma vez. Na Baleia, pedras se soltaram e um muro chegou a cair.



Araruama também foi atingida pelo temporal e vários locais do município chegaram a ser tomados pelas águas da chuva.