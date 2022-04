Dois homens são presos por tráfico de drogas em Cabo Frio - Letycia Rocha (Rc24h)

Dois homens são presos por tráfico de drogas em Cabo FrioLetycia Rocha (Rc24h)

Publicado 01/04/2022 15:23

Dois homens foram presos por tráfico de drogas nesta terça-feira (31), em bairros de Cabo Frio, na Região dos Lagos.



Durante a tarde, agentes do Grupamento de Ações Táticas (GAT) receberam denúncia de que o “gerente” do Tangará, conhecido como ‘Da Lua’, iria distribuir grande quantidade de entorpecente aos “vapores”.



Em diligência na Rua Humberto Campos, os militares realizaram um cerco tático e capturaram o acusado, identificado como L.F.R.M.M., e encontraram uma carda com 210 pinos de cocaína em um terreno baldio próximo. Ao ser indagado, o acusado admitiu a propriedade do material.

Já no bairro Jacaré, agentes do GAT, durante um patrulhamento pela Rua do Pomar, se depararam com um indivíduo, identificado como P.M.V., saindo de um terreno baldio, já conhecido como ponto de tráfico de drogas.



O acusado foi abordado e confessou a prática ilícita. Após buscas no local, os militares arrecadaram 41 pinos de cocaína, 35 buchas de maconha, R$ 30 em espécie e um aparelho celular.



Os criminosos foram encaminhados para a 126ª Delegacia de Polícia (126ª DP), autuados e presos.