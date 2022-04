Nove pessoas são detidas com drogas, armas e munições neste fim de semana em Cabo Frio - Letycia Rocha (RC24h)

Publicado 04/04/2022 14:19

A Polícia Militar deteve nove pessoas por tráfico de drogas e posse ilegal de arma de fogo em ações durante o final de semana em Cabo Frio, na Região dos Lagos.



Na sexta-feira (1), após receber informações privilegiadas, os militares foram até à Rua do Forno, no Morro do Limão, onde flagraram um elemento, identificado como T.S.P., com uma sacola entre as pernas. Ao ser abordado, os agentes arrecadaram 55 cápsulas de cocaína, 67 buchas de maconha e R$ 10 em espécie.

Já no Jardim Caiçara, policiais do Grupamento de Ações Táticas (GAT) receberam denúncia de que o 'gerente' do tráfico local estava distribuindo carga de entorpecentes para um indivíduo de camisa branca. Em diligência na região, a guarnição flagrou o momento em que I.R.O. entregava uma sacola para um outro homem. Ao perceberem a aproximação da polícia, a dupla entrou em fuga, e A.S.S.J. acabou sendo capturado. Ele estava com 80 tiras de maconha e 96 pinos de cocaína. O outro criminoso não foi localizado.

No bairro Praia do Siqueira, um homem, que não teve a identidade revelada, foi preso com 240 cápsulas de cocaína na Rua Lúcio Gonçalves Trindade, após uma denúncia. Ele foi capturado com 140 pinos da droga, por agentes do Serviço Reservado da PM (P2) e, o restante do material estava em um local próximo.

No domingo (3), uma guarnição da PM recebeu uma denúncia sobre um elemento que seria 'mula' do tráfico de drogas da Boca do Mato e usava um automóvel Chevrolet Prisma Branco. Em diligência na residência do acusado, na Avenida Nelore, no Monte Alegre, os militares capturaram o homem, identificado como E.A.D.S., e apreenderam um revólver calibre 38, uma espingarda calibre 22, 12 munições e um celular.

Já durante a manhã do mesmo dia, no Manoel Corrêa, agentes do GAT realizavam um patrulhamento pela Rua Sete quando tiveram a atenção voltada para um elemento agachado e mexendo em alguma sacolas. Ele foi abordado e estava em posse de 285 pinos de cocaína, 181 buchas de maconha, 92 pedras de crack e R$ 30 em espécie. O adolescente foi identificado como E.G.O.S..

Novamente no Morro do Limão, dessa vez, os policiais prenderam três homens por tráfico na Rua Davi Garcia da Rocha. Identificados como G.P.G.O., E.R.C. e H.S.F., o trio foi capturado durante um patrulhamento. Eles estavam com 32 pinos de cocaína e um aparelho celular.

Todos os envolvidos foram encaminhados para a delegacia, onde o menor foi apreendido por crime análogo ao tráfico de drogas e os demais presos.