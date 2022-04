‘Vuco vuco’ na Praia do Foguete, em Cabo Frio, chama a atenção de banhistas - Ludmila Lopes (RC24h)

Publicado 04/04/2022 19:09

O amor está no ar na Região dos Lagos, em Cabo Frio – mais especificamente na Praia do Foguete, onde banhistas flagraram um momento… inusitado na tarde desta segunda-feira (4). Um casal, nada tímido, estava no topo de uma das dunas apreciando a vista enquanto transava.



Há quem diga que é fetiche, mas outros afirmam que é ‘safadeza’. Apesar do casal ter apreciado a adrenalina, praticar sexo ao ar livre, com plateia, é crime. Segundo o Código Penal Brasileiro, realizar ato obsceno em lugar público é proibido, sendo passível de detenção – de três meses a um ano – ou multa.



Contudo, o vídeo viralizou nas redes sociais, e muitas pessoas comentaram em prol dos dois. “Aposto que quem filmou estava doidinho para ir lá”, falou um internauta.



Apesar das piadas, da próxima vez, é melhor que os pombinhos se dirijam a um local mais apropriado. Vale lembrar que, por ser um lugar público, existe a presença de crianças e idosos. Dessa vez, a plateia riu, mas da próxima, pode ser que denunciem.