Professores denunciam medo após tiroteio em creche de Cabo Frio - Acervo pessoal

Publicado 05/04/2022 14:58

Professores que trabalham na Creche Darcy Barroso Pillar, localizada na Rua Luiz Feliciano Cardoso, na Praia do Siqueira, em Cabo Frio, município da Região dos Lagos, entraram em contato com o Portal O Dia denunciando um tiroteio, que ocorreu na última sexta-feira (1º), dentro da instituição.

Segundo as informações recebidas pelo Portal, ao tentar entrar na creche, o meliante teria ficado agarrado pela camisa na grade. Um agente da PM, que vinha logo atrás, também pulou e disparou. A bala não atingiu o homem.

De acordo com o relato, a situação ocorreu durante a tarde, no período de intervalo. Inicialmente, os profissionais ouviram um forte estrondo, que imaginaram se tratar de um móvel de aço caindo. Quando se deram conta de que era um disparo de arma de fogo, os funcionários, que estavam no pátio, correram para a sala dos professores, carregando as crianças. "Foi um desespero", conta um dos denunciantes, que preferiu não se identificar.

"Era hora do recreio, e tinha bastante criança e funcionário no pátio. Graças a Deus estamos todos bem e foi só um susto", afirmou a mulher, aliviada.

Mas o medo da situação se repetir, principalmente por se tratar de um lugar deserto, é grande. Para que o cenário mude, os professores solicitam urgentemente, como eles mesmo enfatizam, a presença de viaturas ou da Guarda Municipal. "Nós, funcionários, tememos pela nossa vida", pontuam os trabalhadores.

O Portal O Dia entrou em contato com a PM, que nega a situação. Segundo a resposta obtida, houve confronto na Rua Lúcio Gonçalves Trindade, na Praia do Siqueira, na sexta-feira (1º), mas sem feridos e sem disparos em locais diversos.

Conforme a ocorrência policial mencionada, uma guarnição foi solicitada após denúncia de elementos traficando no bairro. Ao chegarem no local, os policiais identificaram três homens cometendo o crime, que logo fugiram. A equipe manteve o cerco e conseguiram capturar um deles. Durante a ação, foram apreendidos 240 pinos de cocaína. Depois da captura, o criminoso foi encaminhado para a 126ª DP.

Já a prefeitura de Cabo Frio, em nota, afirma que, no dia da suposta ocorrência mencionada pelos denunciantes, a Secretaria de Direitos Humanos e Segurança enviou representante da Guarda Civil Municipal para a creche, com a finalidade de conversar com a direção da unidade. Além disso, o patrulhamento dos arredores do colégio foi intensificado. Segundo a nota, a finalidade é "garantir a segurança da comunidade escolar".

Além disso, afirmaram ainda que o comando do 25º Batalhão da Polícia Militar também foi acionado para que providências cabíveis sobre o caso sejam adotadas.