Pai é preso após suspeita de tortura de filho de 2 anos em Cabo Frio - Letycia Rocha (RC24h)

Publicado 02/05/2022 14:02

REGIÃO DOS LAGOS - Um homem de 34 anos, que não teve a identidade revelada, foi preso no último sábado (30), em Cabo Frio, suspeito de torturar o próprio filho, de apenas 2 anos. Ele foi capturado dentro da Unidade de Pronto Atendimento (UPA) da cidade, localizada no bairro Parque Burle, após dar entrada com a criança.

Conforme a Polícia Militar, o acusado e a madrasta chegaram na unidade com o menino cheio de hematomas e desacordado. Ao perceberem os sinais de maus tratos, os médicos acionaram a polícia. Na UPA, os militares confirmaram o crime e deram voz de prisão em flagrante ao homem.

A criança precisou ser transferida para o Hospital Estadual Roberto Chabo, em Araruama, devido ao grave estado de saúde em que se encontrava.

A mulher também foi encaminhada para a 126ª Delegacia de Polícia (126ª DP), prestou depoimento e foi liberada como testemunha.