PM apreende carga de maconha e cocaína em Araruama - Letycia Rocha (RC24h)

Publicado 29/04/2022 15:47

A Polícia Militar apreendeu, na manhã desta sexta-feira (29), uma carga de drogas no Condomínio Lagoa Dourada, do Programa Minha Casa Minha Vida, no bairro Três Vendas, em Araruama, na Região dos Lagos.

Conforme a ocorrência, agentes do Grupamento de Ações Táticas (GAT II) realizavam um patrulhamento pela Avenida Gladstone de Oliveira, quando, ao adentrar no condomínio, teve a atenção voltada para diversos elementos que entraram em fuga.

Após buscas no local, os militares encontraram uma mochila contendo 334 cápsulas de cocaína e 57 tabletes de maconha.

Todo o material foi encaminhado para a 118ª Delegacia de Polícia (118ª DP) e apreendido. Ninguém foi preso.