Prefeito José Bonifácio desobriga utilização de máscaras em locais fechados, em Cabo FrioArquivo pessoal

Publicado 29/04/2022 15:40

Em novo decreto, publicado no Diário Oficial no início da noite desta quinta-feira (28), o Prefeito de Cabo Frio (Região dos Lagos), José Bonifácio (PDT), desobriga a utilização de máscaras em ambientes fechados do município.

Neste mês, no dia 12, Cabo Frio foi o último município do estado a desobrigar o uso de máscaras faciais, apenas em lugares abertos e ao ar livre.

A decisão considerou a situação epidemiológica da COVID-19 no Município, o impacto positivo da vacinação na redução da transmissão e da evolução da doença e a diminuição da taxa de incidência de casos graves e óbitos.

Agora, com a liberação completa, ainda é preciso ter cuidado em alguns locais em que o risco de circulação do vírus pode ser maior, como em hospitais por exemplo. Por isso, continua a obrigação do uso de máscaras de proteção em farmácias, laboratórios de exames e no transporte público de passageiros.

Confira o decreto na íntegra aqui.