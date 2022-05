PM prende acusado de envolvimento na morte de dois irmãos no Jardim Esperança, em Cabo Frio - Letycia Rocha (RC24h)

PM prende acusado de envolvimento na morte de dois irmãos no Jardim Esperança, em Cabo FrioLetycia Rocha (RC24h)

Publicado 02/05/2022 14:21

Um homem identificado como A.S.S., o ‘Tio Chico’, foi preso pela Polícia Militar no final da noite de sábado (30) no Morro do Limão, em Cabo Frio, município da Região dos Lagos. Ele é apontado como um dos autores do duplo homicídio de irmãos no bairro Jardim Esperança.

Segundo a PM, após tomar ciência do crime, as equipes procederam no local onde receberam informações sobre os possíveis autores. Conforme populares, o veículo utilizado pelos criminosos era um Nissan March de cor branca, propriedade do Tio Chico.

Em diligência no endereço do acusado, na Rua Manoel Silva, os militares efetuaram a abordagem ao homem e, ao ser questionado, ele confessou ser integrante da quadrilha que domina o tráfico de drogas no local e também a participação no homicídio, junto com um comparsa identificado como Petreck.

O criminoso foi encaminhado para a 126ª Delegacia de Polícia (126ª DP), autuado e preso. Durante a ação, foram apreendidos um aparelho celular, nove cápsulas de cocaína e seis munições calibre 38.