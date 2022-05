Igreja de Cabo Frio é alvo de furto e criminoso leva notebook e R$ 3 mil - Ludmila Lopes (RC24h)

Igreja de Cabo Frio é alvo de furto e criminoso leva notebook e R$ 3 mil Ludmila Lopes (RC24h)

Publicado 03/05/2022 15:54

Igreja Assembleia de Deus Madureira Matriz, localizada no centro de Cabo Frio, município da Região dos Lagos, foi alvo de furto na madrugada desta segunda-feira (2), por volta das 2h. Durante a ação, o criminoso levou um notebook e R$ 3 mil em espécie.



Imagens flagraram o momento exato em que o homem entrou no local e vasculhou em busca de itens que pudessem ser levados. Apesar de estar usando boné durante o ato, parte da gravação mostra bem o rosto do suspeito.



A ocorrência foi registrada na 126ª DP (Cabo Frio), onde o caso é investigado.