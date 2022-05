As causas do incêndio não foram divulgadas. Ninguém ficou ferido. - Letycia Rocha (RC24h)

Um incêndio assustou moradores do bairro Jardim Caiçara, em Cabo Frio, município da Região dos Lagos, no início da madrugada desta sexta-feira (27). Um quadro de padrões de energia elétrica residenciais pegou fogo na Rua Antônio de Oliveira Gama.



O Corpo de Bombeiros precisou ser acionado e conseguiu debelar as chamas por volta das 00h20.



Agentes da concessionária de energia Enel também estiveram no local.



As causas do incêndio não foram divulgadas. Ninguém ficou ferido.