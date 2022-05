Aposta de Cabo Frio é premiada com mais de R$ 2,9 milhões na Lotofácil - Letycia Rocha (RC24h)

Publicado 27/05/2022 17:31

Uma aposta de Cabo Frio, município da Região dos Lagos, foi premiada na Lotofácil desta quinta-feira (26). O sortudo, ou sortuda, vai levar uma bolada de mais de R$ 2,9 milhões para casa.

Com as 15 dezenas reveladas – 01-02-03-04-05-07-08-11-12-16-17-18-20-21-25 – foram três vencedores no total. Segundo a Caixa Econômica Federal, além de Cabo Frio, uma aposta foi realizada em Mogi das Cruzes, na Região Metropolitana de São Paulo, e a outra realizada por canais eletrônicos. Cada prêmio é de R$ 2.914.103,29.

Outros 381 bilhetes foram contemplados com o sorteio dessa quinta, com 14 acertos. Conforme o banco, a premiação para a faixa ficou em R$ 1.985,99 por vencedor.

A arrecadação total da Lotofácil 2531 foi de pouco mais de R$ 40 milhões, de acordo com a a Caixa. O sorteio ainda contou com 16.050 vencedores na faixa dos 13 acertos, 222.511 acertaram 12 números e mais 1.313.658 fizeram 11 pontos.

O local onde a aposta vencedora de Cabo Frio foi realizada ainda não foi divulgado.