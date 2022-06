O time da casa até tentou buscar a virada, mas a Seven conseguiu segurar e o jogo terminou empatado - Ludmila Lopes (RC24h)

Publicado 14/06/2022 17:30

O time Cabofriense, também conhecido como Seven, estreou com empate de 1×1 no Campeonato Brasileiro Feminino Série A3, no último domingo (13). A partida aconteceu no Estádio Perim, em Venda Nova do Imigrante, e foi contra o Vila Nova (ES). O próximo jogo será neste domingo (19), no Estádio Correão, em Cabo Frio na Região dos Lagos, às 15h e definirá quem vai para as quartas de finais.

O jogo já começou emocionante àqueles que torcem pela Cabofriense. Logo no primeiro minuto da partida a atacante Jenyfer finalizou e, sem chances para a goleira adversária, marcou o primeiro gol. O primeiro tempo foi positivo para o tricolor praiano, que segurou o empate.

Já no segundo tempo, aos 28 minutos, a jogadora Luana conseguiu empatar em um rápido contra-ataque. O time da casa até tentou buscar a virada, mas a Seven conseguiu segurar, fazendo com que o jogo terminasse empatado.