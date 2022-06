Na ação, foram apreendidos 7.944 pinos de cocaína, 6.190 pedras de crack, 334 buchas de maconha e um automóvel - Letycia Rocha (RC24h)

Publicado 29/06/2022 15:39

A Polícia Militar prendeu, na tarde desta terça-feira (29), um homem com farta quantidade de drogas no bairro Morubá, em Cabo Frio, na Região dos Lagos. Segundo a corporação, os agentes receberam denúncias de que o líder do tráfico da comunidade, conhecido como DG, iria fazer a distribuição do material para os ‘vapores’.

De posse das informações, os policiais realizaram um cerco tático e abordaram um veículo suspeito. Ao ser dada a ordem de parada, o condutor entrou em fuga, mas acabou sendo capturado. No interior do automóvel, a PM encontrou uma mochila com parte das drogas e, ao ser indagado, D.C.C. entregou a chave de um imóvel para os militares, onde foi localizada uma farta quantia de material do tráfico.

O elemento chegou a oferecer uma quantia de dinheiro aos agentes para que não fosse preso, mas foi conduzido para a 126ª Delegacia de Polícia (126ª DP), onde permanece à disposição da Justiça.

Na ação, foram apreendidos 7.944 pinos de cocaína, 6.190 pedras de crack, 334 buchas de maconha e um automóvel.