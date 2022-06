O Corpo de Bombeiros foi acionado ao local do acidente - Letycia Rocha (RC24h)

Publicado 28/06/2022 15:35

Um cavalo solto na pista provocou um acidente de trânsito na madrugada desta terça-feira (28), na Rodovia General Bruno Martins, a RJ-102, entre Cabo Frio e Arraial do Cabo, na Região dos Lagos.



O condutor de um automóvel acabou colidindo o veículo contra o animal. O Corpo de Bombeiros foi acionado para socorrer o motorista do carro e realizar a remoção do animal, que ainda estava vivo.



A reportagem entrou em contato com a corporação e aguarda informações sobre o estado de saúde dos envolvidos.