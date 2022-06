Na ação, J.S.P. e J.C.Q.X. foram presos e encaminhados para a 126ª Delegacia de Polícia (126ª DP); os dois veículos também apreendidos - Letycia Rocha (RC24h)

Na ação, J.S.P. e J.C.Q.X. foram presos e encaminhados para a 126ª Delegacia de Polícia (126ª DP); os dois veículos também apreendidosLetycia Rocha (RC24h)

Publicado 27/06/2022 15:21

Dois homens foram presos com uma grande carga de drogas na tarde deste domingo (26) no bairro Praia do Siqueira, em Cabo Frio, na Região dos Lagos.

De acordo com a Polícia Militar, os agentes receberam informações sobre uma possível distribuição de entorpecentes no bairro e realizaram uma diligência na Rua Luiz Feliciano Cardoso.

Os militares chegaram no local no exato momento em que era realizado o transbordo de 14.772 cápsulas de cocaína de um carro para o outro.

Na ação, J.S.P. e J.C.Q.X. foram presos e encaminhados para a 126ª Delegacia de Polícia (126ª DP), onde permanecem à disposição da Justiça. Os dois veículos e as drogas foram apreendidos.