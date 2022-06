Três homens são presos por tráfico de drogas em Cabo Frio - Letycia Rocha (RC24h)

Publicado 24/06/2022 14:04

A Polícia Militar prendeu três homens por tráfico de drogas em Cabo Frio, na Região dos Lagos, nesta quinta-feira (23).



No bairro Jacaré, B.S.G. foi capturado por agentes do Grupamento de Ações Táticas (GAT) no final da manhã, após uma denúncia. Ele estava com 188 pinos de cocaína e R$ 40 em espécie.

Já no bairro Tangará, um elemento, identificado como E.O.L. foi preso durante um patrulhamento da PM pela região. Ao perceber a chegada da viatura na Rua Carlos Gomes, o acusado tentou fugir, mas acabou sendo preso com seis pedras de crack, um relógio, um cordão, uma boné e R$ 40 em espécie. Ele disse que estava na prática ilícita por conta de uma dívida com traficantes do local.





Na Reserva do Peró, um patrulhamento no final da noite terminou com a prisão de P.L.S.J.. O acusado foi capturado na Avenida A com sete pinos de cocaína, quatro buchas de maconha e dois sacolés de crack. Todos os envolvidos foram encaminhados para a 126ª Delegacia de Polícia (126ª DP), autuados e presos.