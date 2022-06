Comissão de Direitos Humanos da Alerj promove audiência sobre segurança pública em Cabo Frio - Reprodução/ redes sociais

Comissão de Direitos Humanos da Alerj promove audiência sobre segurança pública em Cabo FrioReprodução/ redes sociais

Publicado 23/06/2022 18:17

A Comissão de Defesa dos Direitos Humanos e Cidadania da Alerj promove audiência pública para discutir a segurança em municípios da Região dos Lagos. Convocado pela presidente da CDDHC, deputada Dani Monteiro, o encontro será em Cabo Frio, na Região dos Lagos, na próxima segunda-feira (27), e reunirá especialistas e autoridades locais.



A ideia surgiu após denúncias de ataque da Polícia Militar a uma Roda Cultural de Hip-Hop, no dia 5 de maio, na comunidade Manoel Corrêa, em Cabo Frio. Durante visita da CDDHC ao município, lideranças locais, moradores e ativistas de direitos humanos da região lançaram apelo por segurança pública nas periferias da cidade.



“A CDDHC está atendendo a uma demanda dos próprios moradores. Durante uma visita, nós constatamos que a truculência policial é recorrente na localidade, e também em outras comunidades no município. Ouvimos muitos relatos de moradores que sofreram com ações da polícia na comunidade. Com a audiência, pretendemos ouvir moradores e os órgãos públicos do município e do estado, incluindo o Batalhão da PM. O que se quer é o fim desse impasse e que a população possa ter uma rotina mais segura e tranquila. As soluções que encontrarmos para Cabo Frio podem, inclusive, servir de espelho para a Região dos Lagos”, afirma a deputada Dani Monteiro.



Estão confirmadas as participações da Coordenadoria de Direitos Humanos do Município de Cabo Frio, da Secretaria da Polícia Militar, da Ouvidoria da Defensoria Pública, do 25º Batalhão da Polícia Militar do estado do Rio e de entidades da sociedade civil, como Associação de Quilombos, UCE Estudantes, Batalha do Forte e Tropa do Mantém e associações de moradores das comunidades.