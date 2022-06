Festival Cultural Benedicto Lacerda acontece sexta-feira (24) em Cabo Frio - Divulgação

Publicado 23/06/2022 17:22

Nesta sexta-feira (24), o músico Marquinhos Diniz é o convidado do Coletivo Santo Samba, onde juntos farão um tributo a seu pai, o grande Mestre Monarco. O show será a partir das 20h, na praça do Teatro Municipal de Cabo Frio, na Região dos Lagos.

O projeto reúne nomes do Choro e Samba, com representatividade nacional e internacional, como também abre espaço para novos músicos e grupos musicais. As atrações vão desde Marquinhos Diniz, filho do Mestre Monarco e autor de diversas canções interpretadas por outros cantores, como Zeca Pagodinho, até a revelação Nega Mari, sambista cabo-friense.

Além disso, as vozes femininas terão destaque no evento. Em Macaé, no sábado (25), o “Choro Delas” fará um tributo aos grandes mestres do choro com um toque feminino, a partir das 20h. Em um projeto exclusivo para o Festival Benedicto Lacerda, as musicistas Daniela Spielmann, Sheila Zagury e Clarice Magalhaes prometem uma performance ao chorinho.

Também haverá apresentação do grupo ‘Sou Mais Elas’, criado no último ano (2021) em Macaé, para divulgar e fortalecer a presença da mulher no samba.

O festival é realizado desde 2008 e possui importância histórica à medida que preserva a memória cultural. O principal objetivo é homenagear o flautista e compositor Benedicto Lacerda, um dos maiores músicos e compositores da música brasileira, além de incentivar novos talentos.

As atrações são gratuitas e possuem classificação livre. A edição contempla 5 shows musicais, 10 dias de exposição biográfica e 5 dias de oficinas musicais na modalidade presencial e on-line.