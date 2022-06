PM prende ‘vapor’ do tráfico foragido da Justiça em Cabo Frio - Letycia Rocha (RC24h)

Publicado 23/06/2022 13:48

A Polícia Militar prendeu, nesta quarta-feira (22), um homem foragido da Justiça em Cabo Frio, na Região dos Lagos. O criminoso, identificado como F.G.C., foi capturado no bairro Jardim Peró.

Conforme a PM, agentes do Grupamento de Ações Táticas (GAT) realizavam um patrulhamento pela região, quando receberam denúncia sobre o elemento vendendo drogas na Rua Minas Gerais. No local informado, os militares encontraram o homem, que é apontado como “vapor” do tráfico.

Ele foi encaminhado para a 126ª Delegacia de Polícia (126ª DP) e permanece acautelado à disposição da Justiça. Na ação, foram apreendidos 186 pinos de cocaína, 57 frascos de loló e R$ 20 em espécie com o acusado.