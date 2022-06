Cabo Frio

Mesmo com aumento da violência contra a mulher, Região dos Lagos conta apenas com uma DEAM

Com apenas uma delegacia com atendimento especializado à mulher, que fica em Cabo Frio, a Costa do Sol também conta com três NUAMs (Núcleos de Atendimento à Mulher) em Araruama, Saquarema e Rio das Ostras, mas população afirma que não é suficiente

