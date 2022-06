Política Costa do Sol

Arraial do Cabo avança no transporte e Iguaba Grande, na 2ª fase do PIM

Marcelo Magno (PL) lança programa que subsidia mais da metade da passagem nos ônibus coletivos. Vantoil Martins (CID) anuncia próxima etapa de obras de saneamento, pavimentação e reformas

Publicado há 20 horas