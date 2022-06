Bicicleta é furtada em plena luz do dia em Cabo Frio - Sabrina Sá (RC24h)

Publicado 23/06/2022 18:30

Uma bicicleta foi furtada em plena luz do dia, no Centro de Cabo Frio, município da Região dos Lagos, na tarde desta terça-feira (21). Toda a ação foi gravada pela câmera de segurança do estabelecimento onde a proprietária do veículo trabalha.



Imagens mostram o momento em que um homem passa na frente da cafeteria, que fica na Avenida Teixeira e Souza, e observa o movimento. Sem ser notado, ele volta, rapidamente sobe na bicicleta e sai pedalando. O fato aconteceu por volta das 15h40 e durou pouco mais de um minuto.



O veículo era o único transporte usado por Aquila Godoi para ir trabalhar, ele tinha acabado de ser reformado pelas proprietárias da cafeteria. “Ficamos arrasadas porque foi o segundo roubo”, lamentou uma delas.



Apesar do ato lamentável, a solidariedade de um cliente do estabelecimento mudou o fim da história. Ao ver o relato através das redes sociais, ele doou uma bicicleta para que a atendente pudesse ir trabalhar. Aquila agradeceu o exemplo “Obrigada ao Rafa com as mãos abençoadas que me deram a bicicleta nova”, disse.