Publicado 27/06/2022 15:25

Um homem, identificado como P.H.O.S., foi preso por tráfico de drogas na noite deste domingo (26) em Unamar, no distrito de Tamoios, em Cabo Frio na Região dos Lagos.

A Polícia Militar recebeu denúncias de que um elemento vestido com casaco e calça preta estaria vendendo entorpecentes na Rua da Torre e, em diligência no local, capturou o acusado, com 19 pinos de cocaína. Nas proximidades, os agentes arrecadaram mais 44 pinos da droga e um rádio transmissor.

O criminoso foi encaminhado para a 126ª Delegacia de Polícia (126ª DP), autuado e preso por tráfico de drogas.