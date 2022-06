Ele foi encaminhado para a 126ª Delegacia de Polícia (126ª DP), autuado e preso - Letycia Rocha (RC24h)

Ele foi encaminhado para a 126ª Delegacia de Polícia (126ª DP), autuado e presoLetycia Rocha (RC24h)

Publicado 29/06/2022 15:59

A Polícia Militar prendeu, nesta quarta-feira (29), um homem por porte ilegal de arma de fogo no bairro Reserva do Peró, em Cabo Frio, na Região dos Lagos.

Conforme a PM, M.S.D.M. foi capturado durante um patrulhamento pela região. Ele tentou fugir ao perceber a aproximação da viatura, mas acabou sendo alcançado. No momento da abordagem, o criminoso estava com um revólver calibre 38 com seis munições.

Ele foi encaminhado para a 126ª Delegacia de Polícia (126ª DP), autuado e preso.