O criminoso foi encaminhado para a 126ª Delegacia de Polícia (126ª DP), autuado e preso por tráfico de drogasLetycia Rocha (RC24h)

Publicado 08/07/2022 15:05

Um policial militar lotado no 3º BPM (Méier) foi preso com farta quantidade de drogas, arma e munições no início da madrugada desta sexta-feira (8) no bairro Jardim Esperança, em Cabo Frio, na Região dos Lagos. Ele transportava o material do Rio de Janeiro para a comunidade do Morro do Limão.

Conforme a Polícia Militar, os agentes receberam informações de que elementos do Morro do Limão iriam receber grande carga de entorpecentes na Rua Brasil com a Rua Juscelino Kubitscheck. A guarnição foi até o local da denúncia e avistou o criminoso retirando dois sacos pretos do porta malas de um automóvel.

O criminoso foi abordado e, com ele, os militares arrecadaram 11.660 cápsulas de cocaína, uma pistola calibre 380, com dois carregadores e 39 munições; três aparelhos celulares e R$ 4.700 em espécie. Durante a verificação da documentação, constatou se tratar do 2º sargento Ricardo Rangel da Silva.

O policial foi encaminhado para a 126ª Delegacia de Polícia (126ª DP), autuado e preso por tráfico de drogas. Em seguida, Ricardo foi levado para o Batalhão Prisional da Polícia Militar, no Fonseca, em Niterói.