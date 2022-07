A ocorrência está sendo registrada na 126ª DP (Cabo Frio) e o corpo foi para o IML da cidade - Bruno Lopes

Publicado 12/07/2022 18:58

Uma ossada foi encontrada na tarde desta terça-feira (12), por volta de 15h, na Avenida Nelore, no bairro Bosque do Peró, em Cabo Frio, município da Região dos Lagos. Segundo Bruno Lopes, morador da região que encontrou o corpo, provavelmente se trata de um homem de 1,70 m, mas ainda não há confirmação das autoridades.

Ainda conforme Bruno, ao que tudo indica, o corpo estava na região há cerca de 14 dias, por isso o avançado estágio de decomposição. Ele afirma, ainda, que a descoberta foi feita enquanto ele fazia buscas pelo paradeiro de uma mulher, identificada como Janaina, que mora no bairro Monte Alegre I e está desaparecida há cerca de uma semana e meia.

“Eu fiz o percurso da Avenida Nelore, no Bosque do Peró, até a BoiBom, na Boca do Mato. Fiz o percurso, entrei na localidade, fui procurar informações sobre o paradeiro da Janaina que está desaparecida há, aproximadamente, uma semana e meia. Ao retornar, pressenti de ficar sempre observando os urubus, a movimentação, assim… Então eu vi a ponta do morro e desci da moto! Fui até o local, onde acabei encontrando esse cadáver (…)”, relatou Bruno.

Em seguida, o homem acionou a Polícia Militar, que se dirigiu ao local para conferir o caso. A ocorrência está sendo registrada na 126ª DP (Cabo Frio) e o corpo foi para o IML da cidade.