O caso foi registrado na 126ª Delegacia de Polícia (126ª DP) e segue sob investigação. - Letycia Rocha (RC24h)

O caso foi registrado na 126ª Delegacia de Polícia (126ª DP) e segue sob investigação.Letycia Rocha (RC24h)

Publicado 08/08/2022 15:59

O funcionário de uma marcenaria em Cabo Frio, na Região dos Lagos, desapareceu após cometer um furto no local de trabalho nesta segunda-feira (8). Emerson Graciano de Oliveira Souza, de 37 anos, trabalhava no estabelecimento, no bairro Jardim Olinda.

Segundo o boletim de ocorrência, o proprietário da marcenaria, Maicon Azevedo Fagundes, disse à Polícia Civil que Emerson, que é oriundo de São Paulo, teria passado o final de semana na loja, pois o mesmo não tinha residência fixa e, por isso, era o único que tinha a chave do imóvel.

Pela manhã, o proprietário deu falta de diversas ferramentas avaliadas em aproximadamente R$ 8 mil reais e percebeu o sumiço do funcionário.

“O comunicante esclarece que tem certeza deque o referido nacional praticou o furto, tendo em vista que não havia arrombamento do imóvel, e, que os pertences do referido nacional não estavam mais na marcenaria”, diz a polícia.

Nas redes sociais, o dono da marcenaria publicou um apelo para que o paradeiro de Emerson seja identificado: “Demos emprego, deixamos ele dormir lá até achar uma suíte e ele roubou todas as ferramentas e máquinas elétricas de pequeno porte e fugiu”.

O caso foi registrado na 126ª Delegacia de Polícia (126ª DP) e segue sob investigação.