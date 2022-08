Corrida da Padroeira acontece neste domingo (14), em Cabo Frio - Divulgação ASCOM

Publicado 13/08/2022 16:00

A tradicional Corrida da Padroeira será realizada neste domingo (14), às 9h, em Cabo Frio, na Região dos Lagos. A competição celebra o Dia de Nossa Senhora da Assunção, padroeira do município, que é comemorado no dia 15 de agosto. O evento, que está na sua 15ª edição, é organizado pela Paróquia Nossa Senhora da Assunção e conta com apoio da Prefeitura.



A largada e chegada acontecem na Praça Porto Rocha, em frente à Igreja Matriz. No percurso de 5km, nas categorias de caminhada e corrida, os atletas seguem pelo bairro da Passagem até a Praia do Forte, retornando no bairro Vila Nova, passando novamente pelo bairro da Passagem e finalizando com a chegada na Praça Porto Rocha.



No percurso de 10km, categoria corrida, os atletas percorrem o mesmo caminho até a Praia do Forte, desta vez, seguindo até o bairro Braga na Avenida Vereador Antônio Ferreira dos Santos, retornando pela orla da Praia das Dunas, e voltando pela Praia do Forte, até chegar à Praça Porto Rocha.



O total da premiação em dinheiro será de R$ 6 mil. Também ganham troféus os três primeiros colocados de cada categoria por faixa etária e gênero, e todos os atletas que concluírem a prova recebem uma medalha de participação.

O kit do atleta será distribuído na Igreja Auxiliar de Nossa Senhora da Assunção, na Rua 13 de Novembro, Centro. A troca acontece nesta sexta-feira (12), das 14h às 18h; no sábado (13), das 9h às 17h, e no domingo (14), das 7h às 8h.



Os participantes devem apresentar na retirada do kit de participação, a confirmação da inscrição juntamente com documento de identidade. A retirada de kits só poderá ser efetivada por terceiros mediante apresentação de autorização específica para este fim, comprovante de inscrição e cópia de documento de identidade.



