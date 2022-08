Ele foi encaminhado à 126ª DP, onde a ocorrência foi registrada. - Divulgação

Publicado 12/08/2022 14:17

Através de uma denúncia encaminhada ao Linha Verde sobre guarda de animais silvestres, policiais militares encontraram, nesta quinta-feira (11), dois papagaios que eram mantidos em cativeiro em uma residência na Rua Princesa Isabel, no bairro Peró, em Cabo Frio, município da Região dos Lagos.

A equipe da Polícia Ambiental informou que, ao encontrar os pássaros, perguntou ao responsável sobre as licenças necessárias. Ele explicou que as aves eram de um amigo que tinha saído do país há dois anos, e teria deixado com ele de presente.

Por não ter as documentações necessárias, os policiais informaram que ele estava em desacordo com o artigo 29 da lei de crimes ambientais e por esse motivo foi encaminhado à 126ª DP, onde a ocorrência foi registrada. Na distrital, o delegado colocou o proprietário como fiel depositário das aves.

O Linha Verde, programa do Disque Denúncia voltado para o meio ambiente, solicita a ajuda da população para denunciar crimes ambientais em todo o Estado do RJ. Por telefone, as denúncias podem ser feitas pelos números 0300-253-1177 (custo de ligação local) ou (21) 2253-1177. O serviço também disponibiliza o serviço via Internet, através do aplicativo para celular “Disque Denúncia RJ”, pelo WhatsApp através do (21) 99973-1177, pelo site do Disque Denúncia ou pelo Facebook. Em todos os canais o anonimato é garantido ao denunciante.