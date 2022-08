O proprietário dos depósitos foi encaminhado para a 126 DP para prestar esclarecimentos e um inquérito foi instaurado. - Letycia Rocha (RC24h)

Publicado 11/08/2022 18:33

Três depósitos de bebidas localizados no bairro Peró, em Cabo Frio, na Região dos Lagos, foram flagrados furtando energia elétrica durante uma operação realizada pela concessionária Enel Distribuição Rio, com o apoio da Polícia Civil, nesta quarta-feira (10).

Os estabelecimentos, conforme a Enel, pertencem ao mesmo proprietário, que já é reincidente no crime, com registro de irregularidade por ligação direta no mesmo endereço.

Localizados na Avenida dos Pescadores, os depósitos de bebidas estavam com o aparelho de medição de consumo de energia adulterado. Após perícia da Polícia Civil, o aparelho foi substituído e voltou a medir o consumo real dos três estabelecimentos.

Além do medidor adulterado, o local também está vinculado a dois números de clientes com dívidas registradas pela Enel. Como tentativa de fuga da dívida, o endereço também registra um pedido de nova ligação, com troca de titularidade.

O proprietário dos depósitos foi encaminhado para a 126ª Delegacia de Polícia (126ª DP) para prestar esclarecimentos e um inquérito foi instaurado.