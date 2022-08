No bairro Manoel Correia, em Cabo Frio, foram apreendidos 371 pinos de cocaína, 79 pedras de crack, cinco buchas de maconha e R$ 30 em espécie - Letycia Rocha (RC24H)

No bairro Manoel Correia, em Cabo Frio, foram apreendidos 371 pinos de cocaína, 79 pedras de crack, cinco buchas de maconha e R$ 30 em espécieLetycia Rocha (RC24H)

Publicado 11/08/2022 15:36

A Polícia Militar prendeu quatro homens por tráfico de drogas nesta quarta-feira (10) em cidades da Região dos Lagos.



Em Cabo Frio, F.M.F. foi capturado na rua Sete, no bairro Manoel Corrêa, durante a tarde, durante um patrulhamento. Agentes do Grupamento de Ações Táticas (GAT) tiveram a atenção voltada para o elemento, que tentou fugir, mas acabou sendo capturado com 371 pinos de cocaína, 79 pedras de crack, cinco buchas de maconha e R$ 30 em espécie.



Em Tamoios, foram apreendidas 177 cápsulas de cocaína Letycia Rocha (RC24h) Já em Tamoios, segundo distrito cabo-friense, M.L.S., conhecido como Pernalonga, foi preso na Rua dos Macacos. Ele estava com 177 cápsulas de cocaína.

Em São Pedro da Aldeia, 20 cápsulas de cocaína e 54 tiras de maconha. Letycia Rocha (RC24h)

Em São Pedro da Aldeia, J.F.S. foi abordado por volta das 21h30. Ele estava com 20 cápsulas de cocaína e 54 tiras de maconha.



Em Araruama, foram apreendidos 56 pinos de cocaína, dois tabletes de maconha e R$ 30 em espécie Letycia Rocha (RC24h)



Todos os envolvidos foram encaminhados para as delegacias competentes, autuados e presos. No Parque Mataruna, em Araruama, agentes do GAT prenderam Y.F.S. com 56 pinos de cocaína, dois tabletes de maconha e R$ 30 em espécie após um denúncia dando conta que o criminoso estava vendendo entorpecentes na Travessa São Sebastião. O material estava debaixo de uma cama na residência onde o acusado mora.Todos os envolvidos foram encaminhados para as delegacias competentes, autuados e presos.