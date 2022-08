Defesa Civil alerta para ressaca na Praia do Forte - Anna Clara Laurindo (RC24h)

Publicado 10/08/2022 15:20

Cabo Frio está sendo marcada, nesta quarta-feira (10), por raios e rajadas de vento fortes. A mudança repentina do tempo aconteceu devido à passagem de um ciclone extratropical na costa.

A previsão indica chuva no decorrer do dia e da noite, podendo ser de moderada a forte. A temperatura varia entre 26ºC e 18ºC, com sensação térmica de 23ºC.

Com alertas da Marinha do Brasil e Defesa Civil, o município entrou em “Estágio de observação”, podendo seguir assim até sexta-feira (12). Há possibilidade de que a ventania pode chegar a 75,9 km/h.

O ciclone extratropical também está refletindo na Praia do Forte. As autoridades expediram alerta à população sobre ressaca, tendo ondas de até quatro metros de altura. Isso pode perdurar até 21h de sexta.

A mudança no município foi brusca. Até esta terça (9), a meteorologia indicava ondas abaixo de um metro, além de ventos que não ultrapassavam 45 km/h.

ALERTA DA DEFESA CIVIL

O superintendente de Defesa Civil de Cabo Frio, Marcus Dothavio, faz algumas recomendações aos moradores.

“Em casa, feche as janelas, basculantes e portas de armários para evitar canalizações de ventos no interior do imóvel. Feche persianas, cortinas ou blecautes para evitar que estilhaços se espalhem, no caso de alguma janela quebrar. Os aparelhos elétricos e registro de gás devem estar fechados. Dessa forma, não há agravamento em caso de queda de árvore. Evite deixar objetos que possam cair em locais altos. Mantenha as árvores do jardim ou do quintal sempre podadas e bem cuidadas. E, fique atento: se houver falta de luz, cuidado com o uso de velas para evitar incêndios”, recomenda Dothavio.

Ainda segundo ele, se a pessoa estiver na rua, o ideal é não se abrigar embaixo de árvores ou de coberturas metálicas. Evitar a prática de esportes ao ar livre, especialmente, no mar, assim como a permanência próximo a precipícios, encostas ou lugares altos sem proteção. Evitar a passagem sob cabos elétricos, outdoors, andaimes e escadas. Estacionar veículos próximos a torres de transmissão e placas de propaganda, também não é recomendável.

A Defesa Civil de Cabo está com toda a equipe de sobreaviso. Em caso de ocorrências, a população pode ligar para os números de telefone: (22) 2647-0199 ou o 199. O Corpo de Bombeiros também deve ser acionado pelo número 193.