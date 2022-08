O acusado foi encaminhado para a 126ª Delegacia de Polícia (126ª DP), autuado e permaneceu preso. - Letycia Rocha (RC24h)

Publicado 10/08/2022 13:34

Um homem, identificado como J.S.G., foi preso com uma grande carga de drogas na tarde desta terça-feira (9) no bairro Jacaré, em Cabo Frio, na Região dos Lagos. O acusado é oriundo da Comunidade da Pedreira, em Costa Barros, no Rio de Janeiro.

A captura aconteceu depois que a Polícia Militar recebeu informações de que o elemento estaria escondido na comunidade e seria o responsável pela gerências das bocas de fumo do bairro Ponta do Ambrósio, em São Pedro da Aldeia.

Em diligência no local, os agentes realizaram um cerco tático e prenderam o criminoso com parte do entorpecente dentro da roupa. Ele confessou a prática ilícita e tentou negociar a liberdade em troca da entrega de todas as drogas.

Os policiais foram com o homem até o município aldeense, onde encontraram farto material entorpecente dentro de um tonel enterrado. Na ação, foram apreendidos 1.080 cápsulas de cocaína e 100g da mesma droga, nove buchas de maconha, 1 mil eppendorfs vazios e um aparelho celular.

