A Varíola dos Macacos é uma doença causada pelo vírus Monkeypox, do gênero Orthopoxvirus e família Poxviridae - ASCOM de Cabo Frio

Publicado 09/08/2022 13:28

Mesmo sem casos confirmados de Varíola dos Macacos (Monkeypox) em Cabo Frio, na Região dos Lagos, a Secretaria Municipal de Saúde criou um Plano de Enfrentamento à doença. Com objetivo de reunir em um documento diretrizes de prevenção, acolhimento, diagnóstico, tratamento e controle de disseminação, o plano técnico foi apresentado, nesta segunda-feira (8), pela Vigilância Epidemiológica ao Conselho Municipal de Saúde.

A apresentação foi conduzida pela superintendente de Vigilância em Saúde, Lucy Pires. Durante a explanação foram abordados subtemas como capacitação de profissionais da rede para o acolhimento e possível tratamento, o que já vem ocorrendo; testagem; isolamento; notificação e definição de caso (suspeito, provável, confirmado e descartado); fluxo de atendimento; índices de transmissão; orientações quanto à prevenção e outros.

“É importante reforçar que não temos casos confirmados de Monkeypox em Cabo Frio. A doença se tornou um tema de importância sanitária mundial. Mesmo que não haja caso confirmado, a Secretaria Municipal de Saúde formulou o plano de enfrentamento, baseado em prevenção, capacitação das equipes e possíveis diagnósticos, organizando o trabalho de atendimento nas unidades de referência. Seguimos capacitando as equipes para uma possível necessidade de enfrentamento”, disse Lucy.

A Varíola dos Macacos é uma doença causada pelo vírus Monkeypox, do gênero Orthopoxvirus e família Poxviridae. Trata-se de uma doença viral cuja transmissão para humanos pode ocorrer por meio do contato com animal ou humano infectado, assim como material corporal humano contendo o vírus. Apesar do nome, os primatas não humanos, os macacos, não são reservatórios da doença.

Atualmente, mais de 83 países já diagnosticaram a doença em seu território, somando mais de 25 mil casos. A transmissão entre humanos ocorre principalmente por contato com secreções respiratórias, lesões de pele de pessoas infectadas ou objetos recentemente contaminados. O tratamento é baseado em medidas para aliviar e tratar os sintomas.