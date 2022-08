O acusado foi encaminhado para a 126ª DP, autuado e preso. - Letycia Rocha (RC24h)

O acusado foi encaminhado para a 126ª DP, autuado e preso.Letycia Rocha (RC24h)

Publicado 09/08/2022 14:22

Um homem foi preso após um confronto armado com a Polícia Militar na madrugada desta terça-feira (9) no bairro Jardim Peró, em Cabo Frio, município da Região dos Lagos.

Segundo a PM, os agentes receberam informações sobre dois elementos vendendo drogas na Rua Bahia e, ao chegarem no endereço, foram recebidos a tiros e revidaram. Ao cessar fogo, o criminoso foi capturado com uma pistola calibre 765. Em buscas no local, os militares arrecadaram 30 cápsulas de cocaína e uma munição calibre 32.

O acusado foi encaminhado para a 126ª Delegacia de Polícia (126ª DP), autuado e preso.