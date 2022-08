PF deflagra operação contra pornografia infantil na Região dos Lagos - Letycia Rocha (RC24h)

Publicado 09/08/2022 13:40

REGIÃO DOS LAGOS - Na manhã desta terça-feira (9), a Polícia Federal desencadeou, de maneira concomitante, três operações no âmbito do projeto Dark Place, que tem por objetivo intensificar a repressão a crimes de armazenamento e compartilhamento de material pornográfico infantil, tipificados nos artigos 241-A e 241-B do ECA (L. 8069/90).



Na ação, cerca de 20 policiais federais cumprem três mandados de busca e apreensão, expedidos pela 1ª Vara Federal de São Pedro da Aldeia e pela 2ª Vara Federal de Campos dos Goytacazes, em residências localizadas nos municípios de Macaé, Búzios e Cabo Frio.



As medidas cautelares foram requeridas após equipe de policiais federais constatar no curso das investigações que determinado cliente de provedor de Internet havia feito o download e compartilhado centenas de arquivos com conteúdo pornográfico infantil.

Dois homens, um de 35 anos e outro de 43, foram presos, em flagrante, na posse (armazenar) de conteúdo pornográfico infantil. A primeira prisão ocorreu durante o cumprimento do mandado de busca e apreensão no bairro Baía Formosa, em Búzios, e, a segunda, durante o cumprimento do mandado de busca e apreensão na residência do mesmo, no bairro São Marcos, em Macaé.



Foram apreendidos computadores, aparelhos celulares e diversas mídias. As penas para os crimes de posse e compartilhamento de material com conteúdo de pornografia infantil capitulados variam de 3 a 6 anos de reclusão e multa. Em Cabo Frio, um mandado de busca e apreensão foi cumprido na Rua Rui Barbosa, no centro da cidade.