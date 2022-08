O acusado foi encaminhado para a 126ª Delegacia de Polícia (126ª DP), autuado e preso. - Letycia Rocha (RC24h)

Publicado 10/08/2022 13:49

Um homem, identificado como I.G.A.C., foi preso com 23 pinos de cocaína e cinco buchas de maconha no final da manhã desta terça-feira (9) na Rua dos Macacos, em Unamar, no distrito de Tamoios, em Cabo Frio, município da Região dos Lagos.

Conforme a Polícia Militar, durante um patrulhamento pela região, a guarnição teve atenção voltada para o elemento que tentou fugir ao perceber a chegada da viatura, deixando um bicicleta para trás e correndo em direção a mata.

Ele foi abordado em uma trilha e, pelo caminho percorrido pelo criminoso, a PM arrecadou o material entorpecente.

O acusado foi encaminhado para a 126ª Delegacia de Polícia (126ª DP), autuado e preso.