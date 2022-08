A rés furtiva foi devolvida às vítimas. - Letycia Rocha (RC24h)

Cinco homens, integrantes de uma quadrilha especializada em roubo a residência, foram presos nesta terça-feira (9) por agentes da 126ª Delegacia de Polícia de Cabo Frio (126ª DP), na Região dos Lagos. O crime aconteceu em uma casa no bairro Palmeiras, na última segunda (8).

Segundo a polícia, seis elementos, utilizando armas de fogo e facas, entraram no imóvel e renderam três pessoas. Em seguida, eles obrigaram que as vítimas saíssem do local. Na ação, foram subtraídos diversos bens entre jóias, aparelhos eletrônicos, entre outros objetos.

As investigações tiveram início e, em diligências ininterruptas, iniciadas através de um par de chinelo, os agentes identificaram um dos autores. Em continuidade, outros quatro criminosos, entre roubadores e receptadores, foram capturados nas cidades de São Pedro da Aldeia e Arraial do Cabo.

Com apoio do Batalhão de Policiamento em Vias Especiais (BPVE), outros dois criminosos foram capturados na altura do Complexo da Maré, em posse de parte dos bens subtraídos.

Além dos cinco presos pela equipe da 126ª DP, outros dois envolvidos no roubo foram devidamente autuados quando já se encontravam custodiados pelo crime de Tráfico de Drogas na circunscrição da 132ª DP de Arraial do Cabo.

