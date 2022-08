O envolvido foi encaminhado para a 126ª DP, autuado e preso por receptação. - Letycia Rocha (RC24h)

Publicado 11/08/2022 15:43

Um homem, identificado como H.A.J., foi preso com uma motocicleta adulterada no final da noite desta quarta-feira (10) no bairro Braga, em Cabo Frio, município da Região dos Lagos.

De acordo com a Polícia Militar, os agentes realizavam um patrulhamento pela Avenida Vereador Antônio Ferreira dos Santos quando abordaram o criminoso conduzindo uma Honda Tornado 250 de cor preta. Ao verificarem o veículo, os policiais constataram que a numeração do chassi havia sido suprimida e que o motor não pertencia ao quadro da moto abordada e, sim, a uma CB Twister com registro de furto.

O envolvido foi encaminhado para a 126ª Delegacia de Polícia (126ª DP), autuado e preso por receptação.