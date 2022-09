A Casa Museu Carlos Scliar está localizada na rua Mal Floriano, número 253, no bairro São Bento, em Cabo Frio, RJ. - Divulgação

Publicado 05/09/2022 16:38

Na próxima quarta-feira (7), data em que se comemora o Dia da Independência do Brasil, o Instituto Cultural Carlos Scliar, que fica em Cabo Frio, na Região dos Lagos, inaugura, em sua sede, a exposição inédita Independência ou Morte, às 18h. Neste mesmo dia, também será inaugurada a escultura de Cildo Meirelles, peça Volumes Virtuais I/III Metal 1969 – 2022.Com o título retirado da obra “Independência”, de 1970, a exposição busca fazer um passeio pela história da produção artística de amigos, representantes das artes plásticas, da literatura, do teatro e da arquitetura no Movimento Moderno Brasileiro. As produções que integram o repertório da exposição tratam do envolvimento dos artistas na Segunda Guerra, da luta pela sobrevivência do retirante sertanejo, dos registros do Brasil regional, das homenagens à cultura afro-brasileira, do feminino e do Brasil no século XXI. Material essencial para ampliar a compreensão da importância e coragem dos modernistas em destacar a vida da população brasileira em suas obras.Na Casa Scliar, estarão presentes: Clarice Lispector, com os desenhos originais do livro “A Mulher que Matou os Peixes”; a carta de Mario de Andrade para Scliar, de 1945; gravuras da edição francesa do livro Seara Vermelha, de Jorge Amado, de 1949; a produção gráfica da peça Orfeu da Conceição, de 1956, de Vinícius de Moraes; estudos do mosaico para o Brasília Palace Hotel de Oscar Niemeyer e a escultura Volumes Virtuais I/III de Cildo Meirelles, essa é a primeira peça da série realizada em metal.Os modernistas são apresentados ao visitante em desenhos, reproduções dos retratos traçados por Scliar, fruto da convivência e do prazer do pintor em desenhar. Eles são companheiros, artistas da cultura brasileira que, junto de Carlos Scliar, atuaram e lutaram por um Brasil mais atento, que coloca sua população no melhor lugar, que respeita os povos formadores dessa nação, que cria condições e ferramentas para todos que incentiva a educação.