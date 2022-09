Quatro pessoas são presas com drogas na Região dos Lagos - Letycia Rocha (RC24h)

Quatro pessoas são presas com drogas na Região dos Lagos Letycia Rocha (RC24h)

Publicado 05/09/2022 13:44

Quatro pessoas foram presas com drogas por policiais do 25º BPM neste final de semana em cidades da Região dos Lagos.



No início da madrugada de sábado (3), uma mulher, identificada como L.M.S., foi capturada com 125 sacolés de cocaína, além de 120 gramas do entorpecente na Rua Duque de Caxias, no Jardim Caiçara, em Cabo Frio. A prisão aconteceu após uma denúncia sobre endolação de drogas no local. Ela foi encaminhada para a 126ª Delegacia de Polícia (126ª DP), autuada e permaneceu presa.