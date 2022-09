O criminoso foi conduzido à 126ª DP (Cabo Frio). Lá, ele foi autuado e permaneceu preso. - Ludmila Lopes (RC24h)

Um homem de 28 anos, identificado como W.R.C., foi preso por policiais do 25º BPM nesta sexta-feira (2), em Cabo Frio, na Região dos Lagos. Ele foi detido com R$ 57.500 em carga roubada e fazendo uma vítima de refém na RJ-106, em Tamoios.



Segundo a ocorrência, policiais militares receberam informações de que teria acontecido um roubo em Unamar, onde uma vítima, de 24 anos, estaria em poder do criminoso.



Após receberem os dados do carro em que o meliante estava, os agentes prosseguiram rapidamente ao local, onde realizaram um cerco tático. Com isso, após rondar a Estrada da Integração, a guarnição identificou e abordou o veículo.



Neste momento, os militares conseguiram resgatar a vítima, que estava com óculos escuros completamente enrolados por fita isolante, para que não visse nada ao redor. Ele não apresentou nenhum ferimento.



Já o criminoso, foi encontrado em posse de um simulacro de revólver. No carro, os agentes conseguiram recuperar os produtos roubados, dentre eles: roupas diversas, peças automotivas, 14 caixas de produtos de perfumaria, ralador de coco, impermeabilizantes e materiais de construção. Todo material, incluindo o carro, foi apreendido.



Diante dos fatos, após ser dada a voz de prisão, o criminoso foi conduzido à 126ª DP (Cabo Frio). Lá, ele foi autuado e permaneceu preso.