Envolvido com o tráfico de drogas no distrito de Cabo Frio, é preso em Macaé - Letycia Rocha (RC24h)

Publicado 02/09/2022 15:10

REGIÃO DOS LAGOS - Um homem acusado de envolvimento com o tráfico de drogas no distrito de Tamoios, em Cabo Frio, foi preso na Bicuda, em Macaé, nesta sexta-feira (2).

Segundo a Polícia Militar, as equipes receberam informações de que V.F.P., conhecido como ‘Gordinho’ estava escondido na Estrada da Bicuda e foram até o local. Aapós um cerco tático, o criminoso foi capturado em cumprimento a um mandado de prisão contra ele, pelo crime de tráfico de drogas.

De acordo com as investigações, o elemento é apontado como líder do tráfico de drogas na Comunidade do Arroz, em Barra de São João, distrito de Casimiro de Abreu, e também era o responsável geral na venda de entorpecentes e financeiro da facção que também atua em partes do distrito de Tamoios.

Ele foi encaminhado para a 121ª Delegacia de Polícia (121ª DP), onde permanece aguardando transferência para o sistema penitenciário.