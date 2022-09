Cabo Frio firma termo de compromisso para despoluição da Praia do Siqueira - Reprodução/ redes sociais

Publicado 01/09/2022 14:43

Foi firmado um termo de compromisso pelo município de Cabo Frio, nesta quarta-feira (31), com o objetivo que seja iniciada a execução de soluções definitivas para a despoluição da Lagoa de Araruama, nos pontos localizados no bairro Praia do Siqueira.



Segundo termo, ficou alinhado que a concessionária responsável pelo local faça a adequação da Estação de Tratamento de Esgoto (ETE) da Praia do Siqueira para nível terciário, com início da construção da nova estação no começo de 2023. Nos próximos meses, ficará definida a forma como será feita a retirada do lodo acumulado na orla da Praia do Siqueira.



AÇÃO AMBIENTAL EM SAQUAREMA

Saquarema também recebeu ação ambiental nesta quinta-feira (31). Policiais militares do 25º BPM realizaram, juntamente à SMSOP e Secretaria de Urbanismo, demoliram no Jardim Ipitangas, por volta das 8h, 15 construções irregulares, que estavam construídas em área de preservação ambiental.