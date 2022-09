O acusado foi encaminhado para a 126ª DP, onde segue à disposição da Justiça. - Letycia Rocha (Rc24h)

Publicado 01/09/2022 13:44

Um homem acusado de cometer um latrocínio em Cataguases, na Zona da Mata de Minas Gerais, foi preso por policiais do 25º BPM em Cabo Frio, na Região dos Lagos, na noite desta quarta-feira (31). Este é o segundo envolvido no crime capturado na cidade.



Segundo a Polícia Militar, a guarnição recebeu a informação de que dois indivíduos, autores do crime na cidade mineira em na terça-feira (30), teriam fugido para a Região dos Lagos e se escondido no distrito de Tamoios, na região conhecida como ‘Escorre Sangue’.



Ainda conforme a polícia, no momento da denúncia, a dupla estava em uma padaria. Em diligência, C.J.D.S.M. foi capturado. Ao ser indagado sobre o comparsa, ele disse que estava sozinho e foi ao estabelecimento apenas para comprar um lanche. O criminoso contou aos agentes que era de Minas Gerais e estava em Cabo Frio com outros dois indivíduos, sendo um deles ‘Mata Rindo’.



O acusado foi encaminhado para a 126ª Delegacia de Polícia (126ª DP), onde segue à disposição da Justiça.