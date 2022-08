Combate à violência doméstica é tema de reunião do Conselho de Segurança cabo-friense - Divulgação/ PM

Publicado 31/08/2022 16:52

Aconteceu nesta terça-feira (30), em Cabo Frio, município da Região dos Lagos, a reunião do Conselho Comunitário de Segurança Pública (CCS) da cidade, com roda de conversa em comemoração aos 16 anos da Lei Maria da Penha, sobre o combate à violência doméstica e familiar,

O evento recebeu a presença de várias autoridades da cidade, como o Ten. Cel. Leonardo Oliveira, comandante do 25º BPM, que comentou sobre a relevância da ação.

“De suma importância para a conscientização da sociedade para o combate da violência doméstica e familiar. No evento foi possível passar conceitos e conhecimento sobre o tema”.

Enfatizou também como o assunto é pertinente no cotidiano de todos. “As participantes puderam se aprimorar e, assim, serão multiplicadoras desse conhecimento! Porque, não somente no Agosto Lilás, mas todos os dias essa reflexão, conhecimento, conscientização deve ser multiplicado para toda a Região dos Lagos”.

O comandante concluiu dizendo que a reunião também foi importante para mostrar as ações das Polícias Civil e Militar, além da prefeitura da cidade. “(Para) mostrar às mulheres, principalmente as de Cabo Frio e da Região dos Lagos, que elas não estão sozinhas no combate da violência doméstica e familiar”.

Também estiveram presentes a delegada do Centro Especializado de Atendimento à Mulher (CEAM), Waleska Garcez e representantes; a presidente do CCS, Patrícia Cardinot; representantes da Patrulha Maria da Penha e a secretária municipal da Criança e do Adolescente, Betânia Batista.