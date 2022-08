Parada do Orgulho LGBTI+ de Cabo Frio é adiada e comerciantes lamentam - Anna Clara Laurindo (RC24h)

Publicado 31/08/2022 16:11

Bastante tradicional na cidade e sempre realizada no mês de setembro, a 17ª edição da Parada do Orgulho LGBTQI+ de Cabo Frio, na Região dos Lagos, precisou ser adiada. O evento, que estava marcado para acontecer neste domingo (4), recebeu nova data e, agora, será realizado no dia 6 de novembro, também em um domingo.



Segundo o ‘Grupo Iguais’, idealizador da festa, esta é a primeira vez que a Parada do Orgulho LGBTI+ de Cabo Frio tem a data adiada, além do momento pandêmico que obrigou a pausa coletiva de dois anos. “O motivo para este atraso foi o curto tempo para atender aos trâmites burocráticos, junto ao poder público, ao Corpo de Bombeiros e a Polícia Militar, necessários para que o evento transcorra dentro da legalidade, organização e segurança”.



O tema desse ano é “Defenda sua cidadania, vote contra a LGBTIfobia”. Em uma publicação nas redes sociais, o Grupo Iguais afirma que continua trabalhando para realizar um evento grandioso e colorido.



“Agradecemos a todos nossos parceiros e reiteramos que, em 2022, a Parada do Orgulho LGBTI+ de Cabo Frio vai para a rua, colorir e alegrar a Praia do Forte. E, para que o evento fique ainda mais bonito, contamos com todos os patrocinadores e apoiadores para que nossa mensagem ganhe as ruas, com muita alegria, respeito às diferenças, contra a homofobia. Esperamos todos no dia 6 de novembro. Até lá!”, diz o recado.



DECEPÇÃO DOS COMERCIANTES:



Mas a notícia do adiamento da Parada gerou descontentamento entre comerciantes e empresários, principalmente os que possuem comércios próximos à praia – local do encontro -, pois o evento atrair turistas e incrementa a economia, principalmente na gastronomia e hotelaria.

Uma das empresárias que estava na expectativa e ficou triste com a notícia foi a Andreia Moreira. Dona do Restaurante Village e de um quiosque na Praia do Forte, Andreia diz que a Parada LGBTI+ ajuda bastante no fechamento da folha de pagamento, além de ser um evento importante para a economia da cidade.



O taxista Antônio Carlos Sherman é outro que sentiu a informação, por ser uma festa que movimenta bastante o fluxo e o uso dos táxis de Cabo Frio pelos turistas. “O movimento seria da melhor qualidade, mas infelizmente com o cancelamento ficou difícil”, afirma o motorista.