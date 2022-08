O criminoso foi encaminhado para a 126ª Delegacia de Polícia (126ª DP) - Letycia Rocha (RC24h)

O criminoso foi encaminhado para a 126ª Delegacia de Polícia (126ª DP)Letycia Rocha (RC24h)

Publicado 30/08/2022 14:20 | Atualizado 30/08/2022 14:20

A Polícia Militar prendeu um homem, identificado como L.A.J., com 4 kg de maconha em Cabo Frio, na Região dos Lagos, na tarde desta segunda-feira (29).

Agentes do Grupamento de Ações Táticas (GAT) receberam informações de que o elemento estaria em posse de grande quantidade de entorpecentes e, no exato momento, dentro de um Volkswagen Voyage na área central da cidade. A equipe realizou diligências e abordou o acusado com parte do material. Ele admitiu aos militares que havia mais quantidade da droga na casa onde morava e seguiu com a PM até lá.

O criminoso foi encaminhado para a 126ª Delegacia de Polícia (126ª DP), autuado e preso por tráfico de drogas.